Sele kapılan 2 kişi, vatandaşların yardımıyla böyle kurtarıldı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak sebebiyle sel meydana geldi, 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'dan gelen görüntülerde akıntıya kapılan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Son yılların en yoğun yağışını alan Şanlıurfa, sel felaketiyle mücadele ediyor. Yıllık yağış ortalaması 450 kilogram olan kente sadece iki günde yaklaşık 150 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

10 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ

Şanlıurfa'da 9 kişi, yine selin vurduğu Adıyaman'da ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Selin vurduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

İNANILMAZ KURTULUŞ

Öte yandan Şanlıurfa'da akıntıya kapılan iki kişi, çevredekilerin dikkati ve çabası sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.