İZMİR'de İngilizce Öğretmeni Selda Sungun, kızı Sadem Atik (14) ile öğrencisi Sevda Azra Dursun'u (12) gönüllü olarak mangala ve akıl zeka oyunları turnuvalarına hazırladı. Sadem ve Sevda İzmir Zeka Oyunları Projesi Zeka Oyunları Turnuvası'nda takım halinde il birincisi olup, gözlerini Türkiye şampiyonluğuna dikti.

İzmir Vali Kazım Paşa Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Selda Sungun, kızı Sadem Atik ile öğrencisi Sevda Azra Dursun'u gönüllü olarak mangala ve akıl zeka oyunları turnuvalarına hazırladı. Pandemide aile içi etkinlik olarak başlayan oyun tutkusu, zamanla turnuvalara uzanan başarı hikayesine dönüştü. Sungun'un çalıştırdığı iki öğrenci de 'İzmir Zeka Oyunları Projesi' Zeka Oyunları Turnuvası'nda il birincisi oldu. Mangala ve akıl zeka oyunlarına pandemide uzun vakitler evde zaman geçirmek zorunda kaldıkları için aile içi bir etkinlik olarak başladıklarını belirten Selda Sungun, "Daha sonra, bu zeka oyunun öğretmen olarak çocuklarda problem çözme, sabır, dikkat konularında da çok faydalı olduğunu gördüm ve okullar açıldığında öğrencilerime de öğretmeye başladım. Aile içi etkinlik olarak başlattığımız keyif verici oyunumuz zamanla Sadem ve Sevda ile turnuvalara giden büyük bir başarıya dönüştü. Bundan çok gururluyuz. Birisi kızım, birisi öğrencim olması ayrıca beni çok gururlandırdı" dedi.

'SEVDA ÖĞRENCİM AMA KENDİ KIZIMDAN HİÇBİR ZAMAN AYIRT ETMEDİM'

Öğrencisi Sevda'nın çok çalışkan ve başarılı olduğunu söyleyen Sungun, "Benimle ve kızımla birlikte gecesini, gündüzüne katıp, çalıştı. Bunun üzerine başarı elde ettik. Daha sonra yolumuza bu şekilde devam etmeye karar verdik. Sevda öğrencim ama kendi kızımdan hiçbir zaman ayırt etmedim. Turnuvalara ikisini birlikte hazırladım. Yeri geldi turnuvalarda rakip oldular. Kendi kızım ikinci olurken, Sevda birinci oldu. Bazen kızım birinci oldu, Sevda ikinci oldu. Burada biz kaybetmedik. Çünkü illaki birisinden birisi kazanandı. Bu yönden çok mutluyuz. Birbirlerine çok alıştılar, çok çalışıyorlar. Birbirlerinin başarılarından mutlu oluyorlar. Ekip olduklarında da çok büyük başarılar elde ediyorlar. İleri de çok iyi işler başaracaklarına da eminim" dedi.

Sungun, kendisinin de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Projesi (İZOP) kapsamında Öğretmenler Günü temalı 1'nci Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ikincilik elde ettiğini kaydetti.

'TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ'

Vali Kazım Paşa Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Sevda Azra Dursun, "Sadem ile çok şeyler başardık. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Öğretmenimin desteği hep arkamızda oldu. Hep bizi çalıştırdı. Gecesini gündüzüne katarak bizi bu günlere getirdi ve birlikte çok güzel başarılar elde ettik. O nedenle çok mutluyum" dedi.

Öğretmenin hem zeka oyunlarına çalıştırırken hem de dersler dışında da kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Dursun, "Her zaman yanımda olduğunu hissediyorum ve onu çok seviyorum. Öğretmenim olduğu için de çok şanslıyım. Sadem ile de kardeş gibi olduk. Onunla takım olmak, onunla beraber mücadele etmek çok güzel. İleride güzel bir meslek sahibi olmak ve yine Sadem ile birlikte güzel şeyler başarmak istiyorum. Mangala ve akıl zeka oyunlarında Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Bundan önce elde ettiğim başarılar beni motive ediyor" diye konuştu.

'BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN HEP BİRİNCİ OLACAĞIMIZA İNANDIK'

Selda Sungun'un kızı Sadem Atik de Sevda ile çalışırken hep birinci olacaklarına inandıklarını belirtip, "Sevda, okulda ve okul dışında da arkadaşım. Annemle çalışmanın hem güzel hem de zor yanları elbette var, ama en güzel yanı Sevda'nın da bizimle olması. Çünkü arkadaşımla beraber yüz yüze oynama imkanı başarılı olmamızda büyük ölçüde etkili oldu. Diğer öğrenciler turnuvada uyum sorunu yaşayıp, düşük puanlar elde ettiler. Annem aynı zamanda öğretmenimiz de olduğu için daha çok ders çalışmak zorunda kalabiliyoruz. Ama annemin bizim geleceğimiz için emek verdiğini biliyoruz. İleride de doktor olmak istiyorum. Hedefimiz zeka oyunlarında Türkiye birinciliği. Bunun için de çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı