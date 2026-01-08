Haberler

Selçuklu'da 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' Projesi
Güncelleme:
Selçuklu Belediyesi, 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' projesiyle öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılıyor. 52 okulun katıldığı yarışmada şimdiye kadar 65 bin kilogram atık toplandı ve ödüller Dünya Çevre Günü'nde verilecek.

Selçuklu Belediyesinin çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" projesiyle öğrenciler geri dönüşümün önemi konusunda bilinçleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sıfır atık toplama yarışması öğrencilerin yoğun katılımıyla sürüyor.

Mayısa kadar devam edecek yarışma kapsamında öğrenciler topladıkları dönüştürülebilir atıkları, atık getirme günlerinde belediye yetkililerine teslim ediyor.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yarışan okullar, 15 Mayıs 2026'ya kadar en fazla geri dönüşüm atığını toplayarak dereceye girmek için mücadele ediyor.

15 Ekim'de başlayan yarışma kapsamında bugüne kadar 52 okuldan toplam 65 bin kilogram atık toplandı.

Belediye tarafından dereceye giren okullar, öğrenci başına en fazla atık toplayan okullar ve toplamda en fazla atık toplayan okullar olmak üzere anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ödüllendirilecek. Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek programda takdim edilecek.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
