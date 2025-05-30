Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı
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Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreni, dekan Prof. Dr. Vedat Çakır'ın açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi. Törende, öğrencilerin uzun bir yolculuğun sonunda yeni başlangıçlar için hazır oldukları vurgulandı.

Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, mezun olan öğrenciler için sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin çabasının ve emeğinin fakülteye iz bıraktığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bugün burada uzun bir yolculuğun son durağında ama aynı zamanda yeni bir başlangıcın eşiğinde bir aradayız. Yıllar boyunca birlikte yürüdüğümüz yollar artık başka yönlere ayrılacak. Birlikte yazdığımız hikayenin en özel sayfalarından birisi, iletişim her şeyin başı. Belki de insan olmanın özü. Duygularımızı, düşüncelerimizi, hayallerimizi anlatmanın, anlaşılmanın yolu. Sizler bu fakültede sadece meslek öğrenmediniz, aynı zamanda toplumla nasıl bağ kuracağınızı, insanlara nasıl dokunacağınızı, sözcüklerin, görüntülerin ve fikirlerin gücünü öğrendiniz. Halkla ilişkilerde güveni inşa etmenin, gazetecilikte gerçeğin peşinde koşmanın, sinemada hayata farklı gözlerle bakmanın, reklamcılıkta yaratıcılığı stratejiyle birleştirmenin ne demek olduğunu yaşayarak deneyimlediniz."

Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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