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Selçuk Özdağ: Etki Ajanlığı Yasası, İfade Özgürlüğüne Son Çiviyi Çakma Girişimidir

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TBMM Genel Kurulu'nda etki ajanlığı yasası üzerine konuşan Selçuk Özdağ, bu düzenlemenin ifade özgürlüğüne büyük bir darbe vuracağını savundu. Özdağ, mevcut yasaların casusluk faaliyetlerini düzenlediğini hatırlatarak yeni yasanın amacını eleştirdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda "etki ajanlığına" ilişkin konuşan  Saadet- Gelecek Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Türk Ceza Kanunu'nda devlet sırlarına karşı suçların ve casusluk faaliyetlerinin düzenlendiği kanun maddelerinin olduğunu" kaydederek, "Etki ajanlığı yasası' olarak bilinen bu yasa teklifinin amacı, ülkede kırıntısı kalmış ifade özgürlüğüne son çiviyi çakma maddesinden başka bir şey değildir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin" görüşmelerinde konuşan Saadet- Gelecek Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "etki ajanlığına" ilişkin şunları söyledi:

'Ne alakası var, denilecek bir düzenlemenin yani torbanın içine atarak yani Noterlik Yasası'nın içerisinde bir 16. madde var ki ölüm yasası. Zaten bu bile konuya ne kadar ciddiyetsiz yaklaştığınızın, milletin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna ne kadar riayet ettiğinizin açıkbir göstergesidir. Adına 'etki ajanlığı' demediğiniz ama dünya kamuoyunda 'Putin yasası' 'yabancı ajan yasası', 'etki ajanlığı yasası' olarak bilinen bu yasa teklifinin amacı, ülkede kırıntısı kalmış ifade özgürlüğüne son çiviyi çakma maddesinden başka bir şey değildir.

"Casusluk faaliyetlerinin düzenlendiği kanun maddeleri zaten var"

Söz konusu düzenlemeye 'etki ajanlığı' denilmiyor elbette. Ne deniliyor, devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme faaliyetlerinden bahsediliyor. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenleniyor.

Böylelikle belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenmekte ve 'Casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır' şeklinde ifade edilen muğlak, belirsiz tanımlarla iktidarın istemediği, hoşlanmadığı kişi ve toplum kesimlerine yönelik yeni bir cadı avının taşları döşenmektedir. Halbuki Türk Ceza Kanunu'nda devlet sırlarına karşı suçların ve casusluk faaliyetlerinin düzenlendiği kanun maddeleri zaten var."

Selçuk Özdağ: Etki Ajanlığı Yasası, İfade Özgürlüğüne Son Çiviyi Çakma Girişimidir
Kaynak: ANKA / Güncel
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