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Selçuk Kozağaçlı Tahliye Edildi

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Çağdaş Hukukçular Derneği'nin onursal başkanı Selçuk Kozağaçlı, Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu. Derneğin sosyal medya hesabından duyuruldu.

(İSTANBUL) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi.

Marmara (Silivri) Cezaevi'ndeki hükümlü bulunan Selçuk Kozağaçlı, tahliye edildi. ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur!" notu ve Kozağaçlı'nın fotoğrafı paylaşıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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