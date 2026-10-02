Haberler

Selçuk Bayraktar, Radyo D'de TEKNOFEST'i misyon festivali olarak tanımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selçuk Bayraktar, Radyo D'de TEKNOFEST'i misyon festivali olarak tanımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D yayınında TEKNOFEST'in bir misyon festivali olduğunu söyledi. Bayraktar, 'Basit bir eğlence mekanı değil' diyerek festivalin geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak için kurgulandığını belirtti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D yayınında TEKNOFEST'in bir misyon festivali olduğunu ifade ederek "Basit bir eğlence mekanı değil. Geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak üzere kurgulanmış bir yer" dedi.

ÖZEL KONUK

TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini alan ve yayınlarıyla Şanlıurfa'daki heyecanı dinleyicilerine aktaran Radyo D, özel bir konuğu ağırladı. GAP Havalimanı'ndaki etkinlik alanında Demirören Medya Grubu'nun standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Radyo D için özel olarak tasarlanan cam stüdyodan gerçekleştirilen yayınına katıldı.

İNANCIMIZI PERÇİNLİYOR

Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu ile Radyo D Programcısı Çağlar Demirel'in sorularını yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST'i yüksek hızlı şarj istasyonuna benzettiğini ifade ederek "Ama bir yandan da inanılmaz bir mutluluk veriyor. Gelecek neslin çok büyük işler yapacağına olan inancımızı perçinliyor" dedi.

EĞLENCE MEKANI DEĞİL

Bayraktar, TEKNOFEST alanına girdiğinde lunaparka veya Harikalar Diyarına gelmiş çocuk gibi mutlu olduğunu anlatarak "Burası bir misyon festivali aslında. Basit bir eğlence mekanı değil. Geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak üzere kurgulanmış bir yer" diye konuştu.

3 SANİYELİK ATIŞ İÇİN

Roket yarışmasına katılan gençlerin bir sene boyunca her hafta 80 saat çalışarak neredeyse uyumadan 3 saniyelik bir roket atışına hazırlandıklarını ifade eden Bayraktar, "O roketi tasarlıyorlar, alın teriyle, emekle, fikir çilesiyle buna hazırlanıyorlar. Festivalin o büyülü ortamı 'Bütün bunlara değdi' dedirtiyor" ifadelerini kullandı.

DAMGA VURACAK NESİLLER

Bayraktar, Şanlıurfa'nın dünyanın en verimli ovalarından bir tanesi, Göbeklitepe'nin ise dünyadaki en eski yerleşim yeri olduğunu belirterek "İnşallah yeniden dünyaya damgasını vuracak, bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek neslin de yetiştiği yer olur" dedi. Bayraktar, TEKNOFEST'in artık sınırları aşan, uluslararası bir festival haline geldiğini belirterek festivale 97 ülkeden katılım olduğunu ifade etti.

Demirören Medya ve Radyo D'nin TEKNOFEST'in en başından beri yanında olduğunu vurgulayan Bayraktar, destekleri ve katkıları için Radyo D ailesine teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Hindistan'da metro istasyonuna özel 'tükürme kutusu' yerleştirildi

Metro istasyonuna yerleştirildi! Görenler ne diyeceğini şaşırdı
Montella, 85 milyona seslendi ve futbolseverlerden istediği şeyi duyurdu

Montella, 85 milyona seslendi: Halkımızdan isteğim...
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Putin'den Avrupa'ya Kaliningrad uyarısı: Saldırı olursa tüm silahların kullanılması derhal gündeme gelir

Putin'den Avrupa'ya açık gözdağı: Tüm silahlarımızı derhal kullanırız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı

24 saatte ikinci zam geldi! Tabeladaki rakamı gören bir daha baktı
Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı

Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı: Kabe'yi kana bulayacaktı
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

Bahçeli cezaevindeki bir isme Pervin Buldan'la selam yolladı
Bursa'da sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı

Polisi alarma geçirdi! Sokak sokak elinde taşıdığı şey akılalmaz