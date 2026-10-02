Selçuk Bayraktar, Radyo D'de TEKNOFEST'i misyon festivali olarak tanımladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D yayınında TEKNOFEST'in bir misyon festivali olduğunu ifade ederek "Basit bir eğlence mekanı değil. Geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak üzere kurgulanmış bir yer" dedi.

ÖZEL KONUK

TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini alan ve yayınlarıyla Şanlıurfa'daki heyecanı dinleyicilerine aktaran Radyo D, özel bir konuğu ağırladı. GAP Havalimanı'ndaki etkinlik alanında Demirören Medya Grubu'nun standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Radyo D için özel olarak tasarlanan cam stüdyodan gerçekleştirilen yayınına katıldı.

İNANCIMIZI PERÇİNLİYOR

Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu ile Radyo D Programcısı Çağlar Demirel'in sorularını yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST'i yüksek hızlı şarj istasyonuna benzettiğini ifade ederek "Ama bir yandan da inanılmaz bir mutluluk veriyor. Gelecek neslin çok büyük işler yapacağına olan inancımızı perçinliyor" dedi.

EĞLENCE MEKANI DEĞİL

Bayraktar, TEKNOFEST alanına girdiğinde lunaparka veya Harikalar Diyarına gelmiş çocuk gibi mutlu olduğunu anlatarak "Burası bir misyon festivali aslında. Basit bir eğlence mekanı değil. Geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak üzere kurgulanmış bir yer" diye konuştu.

3 SANİYELİK ATIŞ İÇİN

Roket yarışmasına katılan gençlerin bir sene boyunca her hafta 80 saat çalışarak neredeyse uyumadan 3 saniyelik bir roket atışına hazırlandıklarını ifade eden Bayraktar, "O roketi tasarlıyorlar, alın teriyle, emekle, fikir çilesiyle buna hazırlanıyorlar. Festivalin o büyülü ortamı 'Bütün bunlara değdi' dedirtiyor" ifadelerini kullandı.

DAMGA VURACAK NESİLLER

Bayraktar, Şanlıurfa'nın dünyanın en verimli ovalarından bir tanesi, Göbeklitepe'nin ise dünyadaki en eski yerleşim yeri olduğunu belirterek "İnşallah yeniden dünyaya damgasını vuracak, bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek neslin de yetiştiği yer olur" dedi. Bayraktar, TEKNOFEST'in artık sınırları aşan, uluslararası bir festival haline geldiğini belirterek festivale 97 ülkeden katılım olduğunu ifade etti.

Demirören Medya ve Radyo D'nin TEKNOFEST'in en başından beri yanında olduğunu vurgulayan Bayraktar, destekleri ve katkıları için Radyo D ailesine teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı