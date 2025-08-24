Selçuk Bayraktar: Milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu

İSTANBUL Boğazı'nda düzenlenen ' Mavi Vatan Boğaz Geçişi' kapsamında TCG Anadolu gemisinde bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir anlamda milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu. Daha öncesinde biz yurt dışından gelen hava araçlarıyla, deniz havacılığını yürütüyorduk, ama milli deniz havacılığına, deniz havacılığına çok stratejik bir giriş yapmış olduk. Yeni bir çığır açarak ülkemiz girmiş oldu. Çünkü kısa pistli gemiler, diğer uçak gemilerinden çok daha maliyet etkin. Dolayısıyla çok daha maliyet etkin bir şekilde binlerce kilometre öteye gidebilen, bir Bayraktar TB3 gemiden 3 bin kilometre öteye gidebiliyor. 27 saat, 25 saat havada kalabiliyor. Gemiden binlerce kilometre öteye gidip, bir anlamda geminin korumasını sağlayabiliyor. Sizlerin hak ve menfaatlerini, ülkemizin hak ve menfaatlerini, mavi vatanda koruyabiliyor" dedi.

Mavi Vatan Boğaz Geçişi kapsamında Türk Donanması'nın amiral gemisi olan TCG Anadolu'da bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, düzenlenen etkinliği değerlendirdi. Bayraktar, "Mavi Vatan sadece bir deniz parçası değil. Yani şöyle düşünmek lazım. Kara evimizse o da bahçemiz gibi. Sadece denizden ibaret değil, çok daha ötesinde bir kavram. Biz bunu bağımsızlığımız kapsamında, hürriyetimiz kapsamında bedelini ödediğimiz bir parçamız. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasına denk gelmesi de bizler için çok önemli. Bir tarafta teknolojideki bağımsızlığımız, bir tarafta ecdadımızın kanının döktüğü, canını feda ettiği vatan parçası. Hepsi bir araya geliyor. Biz de şu anda Teknofest Mavi Vatan Boğaz Geçişini icra ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz düzenliyor bu etkinliği. Aynı zamanda Atamızın yadigarı Savarona'nın da biliyorsunuz, restorasyonu tamamlandı. O da bu konvoyda. Bunun yanında milli fırkateynimiz var. Denizaltımız var. TCG Anadolu, donanmamızın bayrak taşıyıcı gemisi ve dünya havacılık tarihine geçecek ilkleri de başardı bu gemi. Dolayısıyla bunlar boğaz geçişi yaparak tüm toplumu selamlayacak. Bir taraftan mavi vatanı anlatacak, bir taraftan Teknofest ve teknolojideki bağımsızlığımızı anlatacak. Bir taraftan da 30 Ağustos Bayramı'nı bizce en iyi kutlamanın yolu böyle olurdu zaten. Bir yandan yurdun her tarafından gelmiş gençlerimiz var gemide. Onlar da Teknofest yarışmacıları. Takımlarını kurdular. 3 farklı teknoloji alanında yarışıyorlar. Roketsan'ın, ASELSAN'ın ve ASFAT'ın düzenlediği. Bir tanesi denizaltı, su altı aracı tasarım yarışması. Bir tanesi deniz roket tasarım yarışması, Roketsan'ın düzenlediği. Bir tanesi de otonom su üstü aracı yarışması. O yarışmalar İstanbul tersanesinde, askeri tersanede devam ediyor olacak. 28 - 29 - 30 - 31 Ağustos'ta. İlk 2 gün halka kapalı, ama son 2 gün halka açık. Orada hem gemilerimizle hem de yarışmaları ziyaret etme imkanı bulacaklar vatandaşlarımız. Tüm herkesi bekliyoruz" dedi.

'DENİZ HAVACILIĞINA ÇOK STRATEJİK BİR GİRİŞ YAPMIŞ OLDUK'

Bayraktar, "En başta TCG Anadolu olacak. Sonrasında Ata yadigarı Savarona ve milli fırkateynimiz ve 9 farklı gemiyle geçiş gerçekleştirilecek. Tabii Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu, SİHA olmuş oldu dünyada. Hatta dünyada bu alanda yarış vardı. İlk defa tamamlanan ülke olmuş olduk. Amerika Birleşik Devletleri ve bir başka ülke bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi ama Bayraktar TB-3 bu iddiayı tamamlamış oldu. 170 defa çok farklı hava koşullarında otomatik bir şekilde indi ve kalktı. Çok farklı muharebe ve hava koşullarında, 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde, ataşelerin önünde, 2 Bayraktar-TB3 peş peşe kalkarak 20 saniye aralıkla, 2'şer mühimmatla hedeflere taarruz ettiler ve sonrasında da gelip gemiye indiler. Aynı zamanda böyle bir demonstrasyon da yapıldı. Bir anlamda milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu. Daha öncesinde biz yurt dışından gelen hava araçlarıyla, deniz havacılığını yürütüyorduk, ama milli deniz havacılığına, deniz havacılığına çok stratejik bir giriş yapmış olduk. Yeni bir çığır açarak ülkemiz girmiş oldu. Çünkü kısa pistli gemiler, diğer uçak gemilerinden çok daha maliyet etkin. Dolayısıyla çok daha maliyet etkin bir şekilde binlerce kilometre öteye gidebilen, bir Bayraktar TB3 gemiden 3 bin kilometre öteye gidebiliyor. 27 saat, 25 saat havada kalabiliyor. Gemiden binlerce kilometre öteye gidip, bir anlamda geminin korumasını sağlayabiliyor. Sizlerin hak ve menfaatlerini, ülkemizin hak ve menfaatlerini, mavi vatanda koruyabiliyor. Aynı zamanda hedefleri ateş altına da alabiliyor ve bunu çok maliyet etkin bir şekilde yapmış oluyor. Çünkü diğer türlü bir hava aracının pilotlarını hem yetiştirmek için büyük maliyet harcıyorsunuz, hem de o araçlar genellikle çok daha karmaşık ve çok daha pahalı. Çok daha üstün bir hava gücü. Çok daha riskli görevlere siz hava aracınızı göndermiş oluyorsunuz. Elbette bunlar bütün bunlar büyük takımlarla oluyor. Şimdi burada, gemide yüzlerce gencimiz var. Türkiye'nin her yerinden gelmişler. Mavi Vatan için şimdi bir anlamda teknoloji geliştiriyorlar. Yarışıyorlar, ter döküyorlar. Kimileri Tuz Gölü'nün ortasında bir yıldır hazırladıkları roketi uçurmaya uğraşıyor. Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan'da tam bağımsız ve hür olalım diye yapılıyor. Ben Türk milletinin bir Mühendis evladı olarak özellikle genç kardeşlerimin de böylesine rağbet gösterdiğini görünce inanılmaz mutlu oluyorum. Böylesine dünyaya damgasını vuracak eserler geliştireceklerine inandıklarını görünce de çok mutlu oluyorum" dedi.