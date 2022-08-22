Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Sık sık SİHA'ların başarısı ile gündeme gelen Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, bu kez de eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yaptığı doğum günü sürpriziyle adından söz ettirdi.

ÇİÇEKLİ SÜRPRİZ

Bayraktar, önceki gün KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan'ın da bulunduğu Genç Kadem kampına katıldı. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Bayraktar,22 Ağustos doğumlu Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yapıp bir buket çiçek verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken, Bayraktar çiftinin mutlu anları sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları gündeme oturan videoyu, Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik" şarkısıyla paylaştı. Kimi kullanıcılarsa çiftin güzel anlarını esprili bir dille tweet'ledi.

O paylaşımlardan bazıları: