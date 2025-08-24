Selanik'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Selanik'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzlerce kişi Selanik'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için yürüdü. Göstericiler, Filistin bayrakları ve sloganlarla katıldı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yürüdü.

Aralarında işçi sendikalarının üyeleri, sol partilerden gençlik örgütleri ve çok sayıda üniversite öğrencisinin bulunduğu kalabalık, öğle saatlerinde kentin simgesi Beyaz Kule Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlar ile "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizlerle yürüyüşe geçti.

Bir grup da taşıdıkları kefenli bebek maketlerini Selanik'te bulunan ABD Başkonsolosluğunun girişine bıraktı.

Konuşmalarda İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı belirtilerek, uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa Birliği'nin seyirci kalmayı bırakması gerektiği ifade edildi.

Selanik İşçi Merkezince dağıtılan bildiride, "Filistin halkı yalnız değildir. Tüm emekçiler ve halklar, barış ve özgürlük için aynı cephede buluşmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Üniversite öğrencileri adına söz alan temsilci, "Çocukların öldüğü bir dünyada sessiz kalmak, suç ortaklığıdır. Bugün burada gençler olarak Gazze'nin yanında durduğumuzu haykırıyoruz." diye konuştu.

Benzer gösteriler, gün içinde başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin'in sır ölümü! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Osmanlı batığından bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı

Osmanlı batığından bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon

Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.