Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler

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Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü

AA - Tevfik Durul - Güncel
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Selanik'te hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papanikolaou Hastanesinin ikinci katında bulunan ve yaklaşık 20 hastanın tedavi gördüğü Kovid-19 servisinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

AA / Tevfik Durul - Güncel

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