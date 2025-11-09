Haberler

Selanik'te Atatürk Evi Yeniden Ziyarete Açıldı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Selanik'te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi'nin Türk kültür mirasının güçlü bir sembolü olduğunu vurguladı. Türkiye'nin tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, " Selanik'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan Atatürk Evi, ortak tarihimizin, kültürel mirasımızın ve köklerimizin güçlü sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve AK Parti olarak sadece Anadolu'da değil, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar Türk tarihine, Türk kültürüne, Türk diline, Türk mirasına sahip çıkmayı bir vefa borcu olarak gördüklerini, bundan sonra da görmeye devam edeceklerini belirtti.

Zafer Sırakaya şunları kaydetti:

"İşte bu anlayışla, Selanik'teTürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan Atatürk Evi, ortak tarihimizin, kültürel mirasımızın ve köklerimizin güçlü sembollerinden biridir. Kaynağını mazisinden, ilhamını necip milletimizin irfanından alan Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile; tarihimizin, dilimizin, değerlerimizin, örf ve adetlerimizin dünyanın dört bir yanında bıraktığı izlere sahip çıkmayı, korumayı ve geleceğe taşımayı asli vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü bizler, geçmişiyle gurur duyan, kökleriyle güçlü, değerleriyle dünyaya yön veren necip bir milletin mensuplarıyız. Bu vesileyle, Atatürk Evi'ni büyük bir titizlikle hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına bu önemli projenin başından sonuna kadar mihmandarlık ederek hitama erdiren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a Selanik Başkonsolosluğumuza ve emeği geçen bütün akademisyen, mimar, restoratör ve sanatçılara gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
