Şelaleye giren inşaat işçisi suya düşerek hayatını kaybetti

Şelaleye giren inşaat işçisi suya düşerek hayatını kaybetti
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Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde serinlemek için şelaleye giren inşaat işçisi Erol Yavuz, dengesini kaybederek suya düştü. Dalgıçların uzun süren arama çalışmaları sonucunda Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz'un cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı ve Tekirdağ'da defnedileceği öğrenildi.

Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde serinlemek için şelaleye giren inşaat işçisi Erol Yavuz (44), dengesini kaybederek suya düştü. Dalgıçların uzun süre devam eden arama çalışmaları sonucunda Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki inşaat işçisi Erol Yavuz, iş çıkışı serinlemek için gittiği şelalede dengesini kaybederek suya düştü. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri, yaptıkları aramada Yavuz'un cansız bedenine ulaştı. Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Yavuz'un cenazesinin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kapaklı'da ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Erol Yavuz'un bir kız ve 1 erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

'SERİNLEMEK İÇİN ÖĞLENLERİ ARKADAŞIYLA BERABER GİDİYORMUŞ'

Erol Yavuz'un kuzeni Yılmaz Köz, "Benim kuzenim. Halamın oğlu. Çatalca Binkılıç'da inşaatta çalışırken serinlemek için şelaleye gidiyor. Orada şelalenin üst tarafında ayağı kayıp şelalenin akıntısına düşüp boğularak vefat ediyor. Acımız var üzgünüz. Dün gitmiş. Önceki gün de gitmiş. Serinlemek için öğlenleri arkadaşıyla beraber gidiyormuş. Arkadaşı göletin etrafından ayrılıp aracı toparlarken arkasından gelmediğini fark ediyor. Sonra gidiyor bakıyor. Herhalde onun cansız bedenini görüyor suyun içinde. Çerkezköy Kapalı'ya defnedilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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