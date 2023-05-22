Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Şelaleye gitmek için evden çıkan genç bir daha dönemedi! Cansız bedeni suyun içinde bulundu

Güncel Haberler

Düzce 'nin Cumayeri ilçesinde Harmankaya Şelalesi'nden düşen Sinan Mil, hayatını kaybetti.

Cumayeri ilçesinde oturan Sinan Mil, dün sabah bulunduğu köyle aynı adı taşıyan Harmankaya Şelalesi'ne gitti. Mil eve dönmeyince, yakınları polise haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, şelalenin döküldüğü alanda, suda Mil'in cansız bedenini buldu.

ŞELALEDEN DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Şelaleden düşüp yaşamını yitirdiği belirlenen Sinan Mil'in cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şelaleden düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Harmankaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title