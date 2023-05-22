Şelaleye gitmek için evden çıkan genç bir daha dönemedi! Cansız bedeni suyun içinde bulundu
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Düzce 'nin Cumayeri ilçesinde Harmankaya Şelalesi'nden düşen Sinan Mil, hayatını kaybetti.
Cumayeri ilçesinde oturan Sinan Mil, dün sabah bulunduğu köyle aynı adı taşıyan Harmankaya Şelalesi'ne gitti. Mil eve dönmeyince, yakınları polise haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, şelalenin döküldüğü alanda, suda Mil'in cansız bedenini buldu.
ŞELALEDEN DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Şelaleden düşüp yaşamını yitirdiği belirlenen Sinan Mil'in cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel