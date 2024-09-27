Selahattin Yusuf, 'Eve Dönemezsin' Romanıyla Budapeşte'de Buluştu

"Eve Dönemezsin" romanı geçen yıl Macarcaya çevrilen Selahattin Yusuf, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de okurlarıyla bir araya geldi.

Laura Pal tarafından Macarcaya çevrilen roman, kısa sürede okur kitlesinin ilgisini kazandı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen söyleşide Yusuf, çevirmeni Laura Pal moderatörlüğünde romanını anlattı.

Yazar, nitelikli edebiyatın giderek erozyona uğrayan insani değerleri yeniden inşa edebileceğini, Türk edebiyatının bu konuda dünya kültür kamuoyuna anlamlı katkılarda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Söyleşinin sonunda Macar okurların sorularını da cevaplayan Yusuf, mutluluğunu dile getirdi ve iki ülke arasındaki edebiyat köprüsünün oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.