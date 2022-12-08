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Selahattin Demirtaş: "Öfkeden Yerimde Duramıyorum.

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Selahattin Demirtaş: 'Öfkeden Yerimde Duramıyorum.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken "imam nikahıyla evlendirmesine" için “Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken "imam nikahıyla evlendirmesine" için "Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken "imam nikahıyla evlendirmesine" tepki gösteren Demirtaş, şu mesajı paylaştı:

"Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Yusuf Ziya Gümüşel Güncel Haberler

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