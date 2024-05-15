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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.

Duruşma salonunda hazır bulunan sanık avukatı, müvekkilinin önceki celsede açıklanan mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi.

Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle açılan 10 dava dosyası birleştirilmiş, dosyalardan 2'si itiraz üzerine ayrılarak İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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