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Selahattin Demirtaş'ın 'Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret' davası görüldü

5 Aralık 2023 17:45 Son Güncelleme: 17:46 Abone Ol

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Avukatlar ve partililer de duruşmada hazır bulundu. Demirtaş, iddianamede lehine delillere yer verilmediğini savundu ve lehine delillerin toplanmasını talep etti. Duruşma ertelendi.