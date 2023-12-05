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Selahattin Demirtaş'ın 'Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret' davası görüldü

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Avukatlar ve partililer de duruşmada hazır bulundu. Demirtaş, iddianamede lehine delillere yer verilmediğini savundu ve lehine delillerin toplanmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 10 dosyanın birleştirildiği davanın duruşmasında, avukatlar ile bazı partililer de hazır bulundu.

Selahattin Demirtaş, iddianamede lehine delillere yer verilmediğini savundu.

Kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan Demirtaş, lehine delillerin toplanmasını istedi.

Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Güncel

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