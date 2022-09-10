Selahattin Demirtaş, HDP'den terörle arasına mesafe koymasını isteyenlere 3 soru yöneltti

2016'dan beri tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" tartışmalarına ilişkin bir yazı yayınladı. Yazısında "HDP, PKK'nin uzantısı ya da siyasi kolu değildir" diyen Demirtaş, HDP'den önce terörle arasına mesafe koymasınını isteyenlere 3 soru yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye yanıt vermişti. Bu sözler siyasette yeni bir tartışma konusu olmuş ve İYİ Parti'den de tepki gelmişti.

"HDP, PKK'NIN UZANTISI YA DA SİYASİ KOLU DEĞİLDİR"

4 Kasım 2016'dan itibaren tutuklu olan DP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gürsel Tekin'in tarışma yaratan sözlerine ilişkin T24'e "HDP sorunu!" başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Demirtaş"Kesişen sosyolojiye rağmen HDP, PKK'nin uzantısı ya da siyasi kolu değildir" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN 3 SORU

Yazısında Demirtaş, "HDP ile memleketin sorunlarını ve çözümlerini konuşmak için 'önce terörle arana mesafe koy" saçmalığını dayatanlara şunları sorup cevabı da onlardan bekleyelim" diyerek 3 soru yöneltti.

Demirtaş'ın yönelttiği 3 soru şu şekilde: