Sel felaketinde can kaybı 17 oldu! Kaybolan hamile anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor

Selin vurduğu Şanlıurfa'da temizlik işçisi Ömer Zaman'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Adıyaman'da da 2 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 17'ye çıktı. Öte yandan Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızını arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar alan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel felaketi vurdu.Selde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden bir acı haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Cesedin kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtildi. Böylelikle sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi. Adıyaman'da da 2 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 17'ye çıktı.

ANNE KIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan anne ile kızının bulunması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. Sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen derenin dün taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında Mersin Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma, polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip görev yapıyor. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Eşinin 2 aylık hamile olduğunu aktaran Bedir Tekdal, "Kızım 2 yaşına girince aşıya gidecektik. 2 aylık bir çocuğumuzu, 2 yaşındaki çocuğumuzu birlikte götürürüz dedik ama ikisini de götüremedik." diye konuştu.

SURİYE UYRUKLU 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Dün Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILDI

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.