Trabzon'da sel afetinin ardından teşekkür mesajı

TRABZON'da 3 Haziran'da meydana gelen sel afetinin ardından Akçaabat'taki mahalle muhtarları ile temsilciler, yapılan çalışmalara ilişkin ekiplere teşekkür mesajı iletmek için bir araya geldi. Grup adına konuşan Akçaköy beldesinin eski belediye başkanı Sultan Memiş, "Bu onurlu mücadeleyi veren kurumlara, onurlu milletin evlatları olarak minnettarız" dedi.

Trabzon'da metrekareye düşen 63 kilogram yağış, kent merkezinde su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ile heyelanlara yol açtı, alt ve üst yapıda hasara neden olurken, Akçaabat ilçesinin Çukurca Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Aydın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sel afeti sonrasında kentte yapılan çalışmalara ilişkin teşekkür mesajını iletmek adına 12 mahalle muhtarı bir araya geldi.

'AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Grup adına konuşan Akçaköy beldesinin eski belediye başkanı Sultan Memiş, sel sonrası çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Afetin ilk anından itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile belediyelerimiz anında harekete geçerek tüm imkanlarını seferber edip, canla başla müdahalelerde bulunmuşlardır. Sera Vadisi muhtarları ve sivil toplum kuruluşları olarak, ilk andan itibaren yanımızda olan ve bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon Valimiz Aziz Yıldırım'a, Akçaabat Kaymakamlığı'na, Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüklerimize ve çalışanlarına, AFAD İI Müdürlüğümüz ve personeline, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Gençtin şahsında TİSKİ Genel Müdürlüğü ve tüm belediye çalışanlarına, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve personeline, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik çalışanlarına, UMKE'ye, Kızılay'a, tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerine gayretli çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'DEVLET-MİLLET BİRLİKTELİĞİMİZ BİR KEZ DAHA KANITLANMIŞTIR'

Yaşanan vefanın unutulmayacağını dile getiren Memiş, "Bu onurlu mücadeleyi veren kurumlara, onurlu milletin evlatları olarak minnettarız. Bu vefayı Yıldızlı-Derecik-Akçaköy Vadisi'ndeki ve diğer mahalleleriyle beraber asla unutmayacaktır. Bütün imkanlar seferber edilmiş, kötü günde, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği sergilenmiştir. Sevinçte ve tasada devlet-millet birlikteliğimiz bir kez daha kanıtlanmıştı" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR - Efnan DEMİREREN/TRABZON,