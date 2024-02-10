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Şeker Fabrikası'nda Tankerden Düşen Sürücü Yaşamını Yitirdi

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KONYA'da, Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda tankerin kabininden düşen sürücü Mehmet Sarı (59), boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'da, Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda tankerin kabininden düşen sürücü Mehmet Sarı (59), boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası sahasında meydana geldi. Şeker fabrikasından pancar melası almaya gelen Mehmet Sarı, kullandığı 42 APN 923 plakalı tankerin kabininden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boynu kırılan Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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