Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği Adıyaman'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaştırdı

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği'nin işbirliğinde hayırseverlerin de destekleriyle temin edilen 3 akülü tekerlekli sandalye, bir tekerlekli sandalye, kadınlar ve çocuklar için yüzlerce ihtiyaç malzemesi, Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlar, Adıyamanlı depremzedelerin yüzünü güldürdü.

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği'nin işbirliğinde hayırseverlerin de destekleriyle temin edilen 3 akülü tekerlekli sandalye, bir tekerlekli sandalye, kadınlar ve çocuklar için yüzlerce ihtiyaç malzemesi, Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlar, Adıyamanlı depremzedelerin yüzünü güldürdü.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'nda depremzedeler için mobil aşevi kurup, 168 gün boyunca depremzedelere sıcak yemek hizmeti veren Şehzadeler Belediyesi, onları unutmadığını bir kez daha gösterdi. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği'nin iş birliğinde hayırseverlerin destekleriyle temin edilen 3 akülü tekerlekli sandalye, bir tekerlekli sandalye, kadınlar ve çocuklar için yüzlerce ihtiyaç malzemesi, Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"İnşallah ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun umut olur"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik liderliğinde gerçekleştirilen yardımların ulaştırılması için yoğun bir çaba harcayan Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gururunu yaşadı. Yıldız, yardımların dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, "Engelli bireyler ve ihtiyaç sahipleri için elimizden gelen yardımı yapmak, onların yaşamlarını biraz daha kolaylaştırmak için buradayız. Şehzadeler Belediyesi ve tüm hayırseverlerin desteğiyle bu güzel yardım kampanyasını gerçekleştirdik. Umarım bu yardımlar, Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun umut olur" dedi.

"Dayanışma ve yardımlaşma, toplumun en önemli değerlerinden biridir"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Dayanışma ve yardımlaşma, toplumun en önemli değerlerinden biridir. Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, onların yaşamlarını kolaylaştırmak bizim görevimizdir. Bu yardımları ulaştırmak için Manisa Bedensel Engelliler Derneği ile bir araya geldik. İnşallah bu iş birliği daha nice yardım projelerine vesile olur" şeklinde konuştu. - MANİSA