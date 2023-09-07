Şehzadeler Belediye Başkanı Zabıta Personeliyle Kahvaltıda Buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Zabıta Teşkilatı'nın 197. yılı ve Zabıta Haftası nedeniyle Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Zabıta Haftası'nın kutlandığı ve personele hizmetleri için teşekkür edilen programda, terfi alan zabıta personeline de yeni bröveleri takıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Zabıta Teşkilatı'nın 197. yılı ve Zabıta Haftası nedeniyle Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Zabıta Haftası'nın kutlandığı ve personele hizmetleri için teşekkür edilen programda, terfi alan zabıta personeline de yeni bröveleri takıldı.

Zabıta Teşkilatı'nın 197. yılı ve Zabıta Haftası nedeniyle, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik zabıta personelini kahvaltıda ağırladı. Programa AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Yener Bilir, Atilla Efendioğlu, Zabıta Müdürü Niyazi Akoral ve bir önceki zabıta müdürü Yasin İban da katıldı. Birlikte yapılan kahvaltının ardından zabıta personeline hitaben konuşan Başkan Çelik, zabıtanın belediyenin vitrini olduğunu dile getirerek, "Çok şükür kurulduğumuz günden bu yana ilkelerimize, prensiplerimize uygun şekilde şehrin esenliği ve huzurunu tesis etmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Belediyemiz, güler yüzlü, hesap verebilir, temiz, şeffaf, çalışkan bir belediye. Zabıtamız da aynı ilkelerle hizmet veriyor. Uyarı ile düzeltilebilinecek hususları uyarıyla düzeltiyor, hemen cezaya başvurmuyor. Israrlı bir şekilde kural ihlali devam ederse o zaman cezai müeyyideler uygulanıyor. Şehzadeler Belediyesi esnaf dostu bir belediyedir. Biz Şehzadeler'de bir aile gibiyiz. Esnaf odaları temsilcileri ile bir araya geldiğimizde bizlere ve zabıtamıza hep teşekkür ediyorlar. Zabıtamız sadece çarşının esenliğinden güvenliğinden sorumlu değil. Bir afet, bir felaket olduğunda belediyemiz adına ilk öncü giden birimimiz. Bir yangın, sel, deprem olduğunda ne kadar gayretli çalıştığınızın şahitlerinden birisi de benim. Bu tür hizmetleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Belediyemizi güzel temsil ettiğiniz, bizleri bir zan altında bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Şehzadelerimizde böyle bir anlayışta böyle bir ekip yetiştirdiğimiz için kendimi ayrıca bahtiyar hissediyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ilkeler ve hassasiyetlerle çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, yeni Zabıta Müdürü olan Niyazi Akoral'a da yeni görevinde başarılar dileyerek, ondan önce bu görevi yürüten Yasin İban'a da hizmetleri için teşekkür etti.

Başkan Çelik'in ardından AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da zabıta personeline hitap ederek haftalarını kutladı. Arınç, "197 yıllık köklü bir mazisi olan zabıta teşkilatının mensupları olduğunuz için sizlerle gurur duyuyoruz. Yaptığınız işin ifası zor. Bu zorlukla birlikte işinizin hakkını verirken insanların gönüllerini de kazanabiliyor olmanız önemli. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman medarı iftiharımız oldunuz. Şehrimizi temsil ederken hiç sizlerden yana bir şikayet duymadık. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonra da iyi gününüzde de kötü gününüzde de bir arada olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından terfi alan zabıta personeline yeni bröveleri takıldı. Niyazi Akoral'ın zabıta müdürü olmasıyla boşalan Zabıta Amirliğine Abidin Çağlayan, ondan boşalan Zabıta Komiserliğine de Hasan Gören getirildi. Çağlayan ve Gören'in yeni brövelerini Başkan Çelik ve Milletvekili Arınç taktı. Zabıta personeline hediyelerin verildiği program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - MANİSA