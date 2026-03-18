Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi açıldı

Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi açıldı
Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi'nin açılışı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi'nin açılışı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Vali Meftun Dallı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, müzenin aziz şehitlerin hatırasını yaşatacak anlamlı bir mekan olduğunu belirterek, "Millet olarak en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz, vatan sevgimiz ve şehitlerimize olan vefamızdır. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı yaşatmak ve hatıralarını gelecek nesillere aktarmak, bizlerin en önemli sorumluluklarındandır. Bu müze, milletimizin vatan uğruna ödediği büyük bedellerin, kahramanlık ve fedakarlık destanının gelecek nesillere aktarılacağı bir vefa mekanıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan ise imkanları ölçüsünde kente müzeyi kazandırdıklarını dile getirerek, "Şehitlerimizin elbiseleri, üzerlerinden çıkan eşyalar, paraları gibi emanetleri burada bize emanet edildi." dedi.

2020 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in eşi Kübra Erbil de müzenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehit Burak Kapucuoğlu'nun ailesi, dernek başkanı Dursun Kan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve Sayın Valimiz Meftun Dallı'nın önderliğinde müzemiz şekil aldı. Kastamonu'da 156 şehidimiz var. Fakat resmi ve kıyafetleri bulunan 35 şehidimizin emanetleri burada sergileniyor. Kıyafetleri bulunmayan şehitlerimizin de fotoğrafları var." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesinin desteğiyle kurulan müzenin açılış törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ile şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
