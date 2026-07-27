Gaziantep'te 200 çocuk sünnet şöleni

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet ettirildi.

Belediye tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde organize edilen şölen kapsamında 200 çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

Sünnet olan çocukların aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla sünnet töreni yapıldı.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, 200 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını belirterek, "Buraya gelen bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. İl Sağlık Müdürlüğü destek oldu, 4 hastane bizi yalnız bırakmayarak projemize ortak oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

Kaynak: AA