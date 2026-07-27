Haberler

Gaziantep'te 200 çocuk sünnet şöleni

Gaziantep'te 200 çocuk sünnet şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet ettirildi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet ettirildi.

Belediye tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde organize edilen şölen kapsamında 200 çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

Sünnet olan çocukların aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla sünnet töreni yapıldı.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, 200 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını belirterek, "Buraya gelen bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. İl Sağlık Müdürlüğü destek oldu, 4 hastane bizi yalnız bırakmayarak projemize ortak oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Trabzonsporlu Cabral'ın füzesi 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi

Süper Lig devinin yıldızının Arjantin'e attığı füze ödüllendirildi
30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif