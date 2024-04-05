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CHP'li Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçildi

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CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçilen Umut Yılmaz, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehitkamil ilçesinde belediye başkanı seçilen Yılmaz, Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda, Şehitkamil İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Can'dan mazbatasını aldı.

Başkan Yılmaz, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Şehitkamil halkına teşekkür eden Yılmaz, "Bugün buraya gelen her arkadaşımızın emeği var. O yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve teşkilat mensupları katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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