Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

ESKİŞEHİR'in Mihallıççık ilçesinde olaya müdahale ederken çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş (45), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından cenazesi, dün memleketi Samsun'un Terme ilçesine getirilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için bugün Sakarlı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Ardından şehit Demirbaş'ın cenazesi, Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayakta duramayan şehidin eşi Mürvet Demirbaş'ın (41) tekerlekli sandalyede cenazeye katıldığı görüldü. Şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş (42), Hatice Baş (48) ve Yasemin Yanık (47) ile kızları Esila (18) ve Yağmur Ecrin Demirbaş (13) tabutun başında gözyaşı döktü. Demirbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehidin babası Mustafa Demirbaş ile annesi Süriye Demirbaş'ın hayatta olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı