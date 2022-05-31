Şehit Uzman Çavuş Özcan, çocuklarına sürpriz için otomobil almış - Haberler

SİİRT'te, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ercan Özcan'ın (29) acı haberi, Balıkesir'de baba ocağına ulaştı. Şehit Özcan'ın otomobil aldığı ve ailesine sürpriz yapmak amacıyla görev dönüşü Balıkesir'e geleceği öğrenildi.

Siirt 2'nci Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, bugün mayın araması yaptığı esnada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, yarın Ortamandıra Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.