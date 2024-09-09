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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Toprağa Verildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun cenazesi, Kocaeli'de törenle karşılandı ve memleketi Zonguldak Ereğli'nin Ortacı köyündeki babasının evine getirildi. Cenaze törenine kamu görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu'nun naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Kocaeli'de törenle karşılanan naaşı, karayolu ile memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ortacı köyündeki baba ocağına getirildi. Daha sonra belde merkezindeki meydanda şehit için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döküp, veda etti.

Şehit Eroğlu'nun naaşı, daha sonra Ortacı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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