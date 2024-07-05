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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar Konya'da defnedildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın cenazesi, Konya'da defnedildi. Şırnak'ta gerçekleştirilen törenin ardından Acar'ın naaşı Ereğli ilçesine getirildi. Babaevine götürülen cenaze, Ulu Cami'ye getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine birçok siyasi ve vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın cenazesi, Konya'da defnedildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Ereğli ilçesine getirilen 33 yaşındaki Acar'ın naaşı, Camii Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Acar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Ulu Cami'ye getirildi.

Burada şehidin tabutuna sarılan baba Cevat Acar gözyaşı döktü.

Acar'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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