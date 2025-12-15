Haberler

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi, düşen uçakta çekilen fotoğrafları paylaştı

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi, düşen uçakta çekilen fotoğrafları paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta daha önce eşi ile birlikte çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

AZERBAYCAN-Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta daha önce eşi ile birlikte çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağı, 11 Kasım'da düştü. Kazada şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta eşiyle birlikte çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

'BERABER BU UÇAĞA GİTMİŞTİK'

Defne Kandemir, Ümit Sayın'ın 'Sen Olmasan Ben Solarım Gül Beyaz Gül' şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşımında, "609 numaralı uçak. Beraber bu uçağa gitmiştik. İçini dışını ilk defa bu kadar incelemiştim C130'un. Böyle bir video çektiğimi ve o uçak olduğunu videoda görünce fark ettim. Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını. Bu şarkı düğünde 2'nci dans şarkımızdı, şimdi daha anlamlı. Bizim aşkımız sonsuz, uçak düşerken bile sonsuzluk çiziyor. Doğduğum gün, seninle tanıştığım gün, evlendiğim gün 8 ve sonsuz bitanem Cüneyt Kandemir" ifadelerini kullandı.

Defne Kandemir'in duygulandıran paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Binlerce kullanıcı, Kandemir ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title