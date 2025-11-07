Haberler

Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Beydağ'da dualarla anıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı için memleketi İzmir'in Beydağ ilçesinde anma programı düzenlendi.

Beydağ Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, kendisi de şehit babası olan Selçuk İsa Bey Camisi İmam Hatibiİbrahim Taşdemir, şehitlik makamının önemini anlattı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehit için dua edildi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara lokma hayrı yapıldı, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Programa Beydağ Kaymakam Vekili Ramazan Aykut Saka, ilçe protokolü, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı, 6 Kasım 2017'de Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
