Yüzbaşı Şekip Efendi'nin Torunu Kütahya'da Duygu Dolu Anlar Yaşadı

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin şehit komutanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi'nin torunlarından Nuri Şekip Kuyululu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dedesinin savaştığı topraklara ziyarette bulundu.

Yüzüncüyıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneğinin girişimleriyle İstanbul'da yaşadığı belirlenen, Büyük Taarruz'un 14. Süvari Tümeni'nin 3. Alayı, 2. Bölük Komutanı Yüzbaşı Şekip Efendi'nin torunu Nuri Şekip Kuyululu, Kütahya'ya davet edildi.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı ve beraberindekilerle Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği ile Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden Kuyululu, duygusal anlar yaşadı.

Saygılı, AA muhabirine, Kütahya ve Türkiye için büyük öneme sahip Büyük Taarruz'un az bilinen yönlerini araştırdıklarını ve Yüzbaşı Şekip Efendi'nin yakınlarına ulaşmayı başardıklarını belirtti.

Şehidin hayattaki tek torunu Nuri Şekip Kuyululu'yu Kütahya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Saygılı, "Kardeşimiz buraya geldiğinde hep birlikte hakikaten çok duygulu anlar yaşadık. Şekip Efendi'nin torunu buradaki şehitliklerde dua etti. Dernek olarak böyle bir ana vesile olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Nuri Şekip Kuyululu ise dedesi adına Kütahya'da bir şehitliğin olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dedemin hikayesini büyüklerimden dinlemiştim ama bu kadar önemli bir durumun olduğunu bilmiyordum. Dernek Başkanımız Yaşar Bey bana bu konu için ulaştığında çok şaşırdım. Hemen Kütahya'ya gelerek dedemin isminin verildiği şehitlik ile Dumlupınar Şehitliği'mizi ziyaret ettim. Dedemle bir kez daha gurur duydum. Bundan sonra da sık sık gelip dedemin mezarını ziyaret edeceğim. Artık bende bir Kütahyalı, Zafertepeçalköylü'yüm."

Altıntaş Kaymakamlığınca misafir edilen Kuyululu, bölgedeki ailelerden dedesiyle ilgili detaylı bilgiler aldı.