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Şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, Yüksekova’da toprağa verildi

Şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, Yüksekova’da toprağa verildi
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için Iğdır'da askeri tören düzenlendi. Törenin ardından hava yoluyla Van'a gönderilen Koparan'ın naaşı, buradan helikopterle Yüksekova'ya getirildi. Koparan'ın cenazesi, ilk olarak ailesinin yaşadığı evin önüne götürüldü. Burada Koparan'ın ailesi ve yakınları, naaşla vedalaştı.

MUSTAFA ZEYDAN CAMİSİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için Yeni Mahalle'deki Mustafa Zeydan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüksekova Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Koparan'ın naaşı, dualar eşliğinde Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Koparan'ın evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

VALİ TAŞYAPAN: "HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Cenazenin ardından açıklama yapan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Koparan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek devlet olarak ailenin yanında olacaklarını belirtti.

Taşyapan, şunları söyledi:

"Allah babasına ve yakınlarına sabır versin. Memleketimiz, milletimiz için çalışırken asker ocağında şehit oldu. Genç yaşta... Allah diğer evlatlarına uzun ömürler versin inşallah. Hepiniz buraya geldiniz, Allah hepinizden razı olsun. Bu vazife kalanların vazifesidir. Gidenler artık dünyadan hesaplarını gördüler. Allah onları inşallah katında yüce yerlere koyacaktır. Biz de ailesine elimizden gelen her türlü desteği vermeye her zaman hazırız."

Cenaze törenine Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Hakkari Vali Yardımcısı Recep Gürbüz, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Hakkari İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, Koparan'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA
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