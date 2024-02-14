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Hakkari-Şırnak otoyolunda yaşanan kaza sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine şehadet haberi verildi

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Hakkari-Şırnak otoyolunda personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehadet haberi, Hatay'daki ailesine verildi. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Hakkari- Şırnak otoyolunda personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehadet haberi, Hatay'daki ailesine verildi.

Kel'in Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ile annesi Fatma Kel'e şehadet haberini, Kaymakam Osman Acar ile askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kel'in bekar olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiğini, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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