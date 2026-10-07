Şehit polis Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

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Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 çocuğu bulunan Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile meslektaşları katıldı.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da törende, şehit Türkoğlu için Kur'an-ı Kerim okudu.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan polis memuru Türkoğlu'nun cenazesi, Çubuk Camikebir'de ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA