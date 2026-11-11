Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve eşi, emniyet personeliyle birlikte şehidin anne ve babası Emine ve Fahri Alışkan ile eşi Seçil Alışkan ve kızı Asya'yı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Ayhan, şehidin adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) maketini kızı Asya'ya hediye etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne iadeiziyarette bulunan şehidin ailesi, Serhan Alışkan'ın adını taşıyan TOMA aracını inceledi ve önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın bir onur ve sorumluluk olduğu belirtilerek, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak: AA
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Önce lodos, sonra sağanak! İstanbul'da hava bir anda değişecek
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi13

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma12

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma