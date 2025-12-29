Haberler

Şehit polis Pehlivan, Yalova'da toprağa verilecek

Güncelleme:
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47), Yalova'da toprağa verilecek.

Polis memuru İlker Pehlivan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. 3 çocuk babası polis memuru Pehlivan'ın, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tozlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Yakınları Adana ve Mersin'de olan şehit Pehlivan, eşinin isteği üzerine Yalova'da toprağa verilecek. Burada düzenlenecek törenin ardından şehit Pehlivan'ın cenazesi, Yalova Şehitliği'nde defnedilecek. Diğer yandan şehidin anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
