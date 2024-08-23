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İstanbul'da trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Peksoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alınmasının ardından Alanlı Mahalle Mezarlığına getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çeşitli yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Peksoy'un naaşı, mesai arkadaşları tarafından alınarak cenaze aracıyla Andırın ilçesi Alanlı Mahallesindeki baba evine götürüldü.

Şehit Peksoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alınmasının ardından tören için Alanlı Mahalle Mezarlığına getirildi.

Burada güçlükle ayakta duran şehidin annesi Döne Peksoy, babası Yusuf Peksoy, ablası Müşüre Sağıroğlu, kardeşleri Muhammet ve Ömer Peksoy taziyeleri kabul etti.

Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Mehmet Demir tarafından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Peksoy'un cenazesi, Alanlı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Vekili Metin Cengiz ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, kaldırıldığı Bağcılar Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Andırın trafik Güncel Haberler

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