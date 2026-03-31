Haberler

Başakşehir'de Polis Servis Aracının Karıştığı Kazada Şehit Olmuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis memuru Mustafa Aydın, cenaze namazı için Fatih Camii'nde uğurlandı. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Şehit Aydın, yapılan törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

BAŞAKŞEHİR'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis memuru Mustafa Aydın, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracıyla 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mustafa Aydın şehit oldu. Şehit Aydın için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı cenaze namazı kılınması için Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Milletvekili Süleyman Soylu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Aydın'ın naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Mustafa Aydın, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
