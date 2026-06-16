Bodrum'da Şehit Polis Ercan Yangöz Anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için anma programı düzenlendi.

Şehit polis memuru Ercan Yangöz için ilçedeki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Anma programının ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programa, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe protokolü ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

16 Haziran 2021'de meydana gelen olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, saldırıda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.