Şehit polis memuru Cem Kerman, Edirne'de kabri başında anıldı

Tunceli'de 2011'de terör saldırısında şehit olan polis memuru Cem Kerman, vefatının yıl dönümünde anıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz, şehidin babası Ercan Kerman, annesi Gülsen Kerman ve polislerle birlikte şehidin kabri başında anma programı için Buçuktepe Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Şehit Kerman için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Baba Kerman, oğlunu unutmayan ve ziyarete gelen herkese teşekkür etti.

Müdür Vekili Gündüz de şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek Kerman'ın kabrine çiçek bıraktı.