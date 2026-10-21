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Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için mevlit okutuldu

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için mevlit okutuldu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için mevlit okutuldu.

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde kurulan taziye çadırında, öğle namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Türkoğlu ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa katılan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Türkiye'nin şehitler ve gaziler yurdu olduğunu vurgulayan Fidan, "Ahmet kardeşimiz, ülkemizin birlik ve beraberliği, milletimizin huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği için şehit oldu. Şehitlik yüce bir makamdır. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır da şehit Türkoğlu ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Vatanımızın savunması, milletimizin huzuru ve güvenliği için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Mevlit programına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asil, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, şehit Türkoğlu ve tüm şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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