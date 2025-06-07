Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in ismi Erzurum'da yaşatılacak

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in ismi Erzurum'da yaşatılacak
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ismi, Erzurum Merkez Komutanlığı Palandöken Kışlası'na verildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ismi, Erzurum Merkez Komutanlığı Palandöken Kışlası'na verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, Bakanlık İsim Seçme Kurulu tarafından Erzurum Merkez Komutanlığı Palandöken Kışlası'nın ismi, 7 Temmuz 2022'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ismiyle değiştirildi.

Tokyürek'in hatırasını yaşatmak amacıyla alınan isim değişikliği kararı sonrası kışlanın adı, 14 Mayıs'taki törenle Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek Kışlası oldu.

Tokyürek ailesinin katılımıyla 23 Mayıs'ta şehit Tokyürek'in anısına kışlada fidan dikildi.

Ayrıca, şehidin ikamet ettiği Erzurum Palandöken'deki Sığırlı Mahallesi'nde inşa edilen "Türk Bayrağı ve Hatıra Alanı" 2 Haziran 2025'te 9'uncu Kolordu Komutanlığı personeli ve Tokyürek ailesinin katıldığı törenle açıldı.

Açıklamada, "Kahraman şehidimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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