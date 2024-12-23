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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Mardin'deki kabri başında anıldı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Dündar için şehadetinin yıl dönümünde Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası'ndaki taziyeevinde program düzenledi.

Programda, Dündar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programın ardından şehidin babası Yusuf Dündar ve katılımcılarla şehidin kabrini ziyaret etti, Dündar için dua etti.

Vali Akkoyun, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl şehadet mertebesine ulaşan Dündar'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Huzur ve güvenliğin sağlanması için devletin kararlı iradesinin her zaman sürdüğünü ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin bize emanet etmiş olduğu bu vatan toprağında inşallah onların emanetine layık bir şekilde gayretimizi sürdüreceğiz. Vatan toprağında aziz milletimizin destekleriyle bu güven ortamını devam ettireceğiz. Vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim bizlere de onların emanetine sahip çıkmayı, onlara layık bir şekilde yaşamayı nasip etsin."

Akkoyun, şehitlerin ailelerinin devlete ve millete emanet olduğunu dile getirerek, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

"Şehit babası olmak gurur ve onur verici"

Şehidin babası Yusuf Dündar da oğlunu ve tüm şehitleri unutmayacaklarını vurguladı.

Dündar, "Şehit babası olmak gurur ve onur verici." ifadesini kullandı.

Tüm dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşanmasını dileyen Dündar, bu anma programına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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