Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi. Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi. Şehit Gürler'in (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Diyarbakır'dan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Siverek'teki Abdulkadir Geylanı Camisi'ne getirildi. Bekar olan şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Fatma Gürler ile 7 kardeşi, burada taziyeleri kabul etti. Öğlen vakti İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına, şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Faruk Bayuk, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Askeri tören eşliğinde Yenişehir Mahallesi'ndeki askeri şehitliğe götürülen şehit Yusuf Gürler'in naaşı burada toprağa verildi. Tören sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü. Piyade Er Yusuf Gürler, dün Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. AA / Yasin Dikme - Güncel Şanlıurfa Hakkari Piyade Güncel Haberler

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