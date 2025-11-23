Haberler

Şehit Pilot Hasan Bahar için mevlit okundu
HIRVATİSTAN'da 13 Kasım'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar için ailesinin yaşadığı Avcılar'da mevlit okundu.

Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalanan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü. Kazada şehit olan AT-802 tipi uçağın pilotu Hasan Bahar 18 Kasım'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Geçtiğimiz hafta salı günü toprağa verilen şehit pilot Bahar için bugün Merkez Ulu Camii'nde mevlit okundu. Mevlit programına Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can'ın yanı sıra 700 kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
