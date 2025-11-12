Haberler

Şehit pilot Cüneyt Kandemir'in Ankara'daki baba evinde yas

GÜRCİSTAN'da düşen Milli Savunma Bakanlığı'n ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine taziye çadırı kuruldu. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kandemir'in arkadaşları, yakınları ve komşuları, anne Canan ve baba Adil Kandemir'e taziyede bulundu. Şehit Cüneyt Kandemir'in evli ve 1 kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
