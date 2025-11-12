Haberler

Şehit pilot Cüneyt Kandemir'in Ankara'daki babaevinde yas (2)

'EVLADIM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU'Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir (58), Kayseri'de eşiyle birlikte yaşayan oğlunun Azerbaycan'a gitmeden önce yanlarına geldiğini, evde kaldığını söyledi.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir (58), Kayseri'de eşiyle birlikte yaşayan oğlunun Azerbaycan'a gitmeden önce yanlarına geldiğini, evde kaldığını söyledi. Kandemir, "Mekanları cennet olsun. Evladımız ve hepsi vatan için cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene de Japonya'ya gitti, geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama olmadı, kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız. Evladım da vatan için şehit oldu" diye konuştu.

Şehidin eşi Defne Kandemir'in hava yolu şirketinde hostes olarak çalıştığı, evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
